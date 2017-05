Anthony Weiner (52) geeft sexting met 15-jarige toe

Weiners advocaten vreesden dat hem productie van kinderporno ten laste zou worden gelegd, wat een minimumstraf van 15 jaar cel zou betekenen. Seksueel materiaal delen met een minderjarige kan in de VS bestraft worden met tot tien jaar gevangenisstraf. Weiner sloot een deal met justitie: nu hij die minder zware aanklacht heeft bekend wordt niet meer dan 21 tot 27 maanden cel tegen hem geëist. In september hoort hij het vonnis.



Weiner, ooit van de politieke talenten van de Democratische Partij, werd in de afgelopen jaren meermaals betrapt op sexting buiten zijn huwelijk. Hij trad in 2011 af als Congreslid nadat per ongeluk foto’s openbaar waren geworden via zijn twitteraccount. Hij probeerde daarna burgemeester van New York te worden, maar opnieuw belandden erotisch getinte berichten aan vrouwen die hij online ontmoette in de media.



Tot vorig jaar was hij getrouwd met Huma Abedin, de belangrijkste assistent van Clinton. Middenin de verkiezingscampagne besloot zij van hem te scheiden, nadat voor de derde maal seksuele beelden van Weiner op straat lagen. Op een foto van zijn kruis was de vierjarige zoon van het stel te zien.