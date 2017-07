ANWB: Zwarte zaterdag iets rustiger dan vorig jaar

Vakantiegangers die met de auto reizen hadden op deze eerste zwarte zaterdag met flinke vertragingen op de Europese snelwegen te kampen. Toch was het iets minder druk dan vorig jaar rond deze tijd. Dat melden de ANWB en de VerkeersinformatieDienst (VID).

Op de Europese vakantiewegen stond rond lunchtijd 1209 kilometer file. Daarvan stond de helft (610 kilometer) in Frankrijk. Vorig jaar stond er op de eerste zwarte zaterdag van het jaar op het hoogtepunt 688 kilometer stilstaand verkeer op de Franse wegen. Deze zomer volgen er nog drie zwarte zaterdagen die nog drukker kunnen worden.

Stilstaan

De meeste vertraging in Frankrijk was op de Autoroute du Soleil (A7). Daar stond op het hoogtepunt 72 kilometer file. Op de A9 naar het zuiden en op de A10/A63 rond Bordeaux was het ook over tientallen kilometers stilstaan.

Ook in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk kampte het verkeer met problemen. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland bedroeg de wachttijd ruim twee uur naar het zuiden. In Oostenrijk was het druk op de A10 naar Villach en verder aansluitend op de A11 naar Slovenië. Bij de Tauerntunnel moest het verkeer 'blokrijden', waarbij het in groepjes met een constante snelheid werd doorgelaten.

Veerboot

Voor de Karawankentunnel op de grens met Slovenië was in beide richtingen een uur wachttijd. In het zuiden van Duitsland was het stilstaan op de A8 van München naar Salzburg voor de grensovergang. In het noorden van Duitsland zorgden vooral terugkerende Scandinaviërs op de A7 tussen Hannover en Hamburg voor verkeersopstoppingen.

Wachttijd