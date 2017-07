Artsen nemen monsters opgegraven lichaam legendarische Dalí

Salvador Dalí was een voyeur en een bijna manische adept van masturbatie, een passie die hij in een van zijn beroemdste schilderijen, De grote Masturbator, verwerkte. Maar seksueel contact met vrouwen vond hij afschrikwekkend, onder anderen omdat hij volgens zijn verschillende biografen een groot complex had vanwege zijn kleine penis. Lange tijd dacht hij zelfs dat hij impotent was. Kinderen heeft de geniale Spaanse schilder nooit gehad.



Pilar Abel, een 61-jarige tarotlezeres, is er echter van overtuigd dat zij een dochter van Dalí is. Volgens Pilar Abel had de surrealistische schilder een geheime relatie met haar moeder, die werkster was bij enkele gezinnen in Cadaqués en Portlligat, het baaitje waar Dalí samen met zijn grote geliefde, Gala, sinds 1949 woonde. In 1955 raakte de ongehuwde moeder Antonia Martínez, zwanger en zocht zij na Pilars geboorte een ‘vader’. Antonia zou haar dochter verschillende malen hebben verteld dat Dalí haar werkelijke vader was.



De rechter wil op 18 september uitspraak doen in de vaderschapszaak. Mocht de tarotlezeres de dochter van Dalí blijken te zijn, dan zou zij recht hebben op 25% van diens erfenis. De Spaanse staat is tot nu toe de enige, universele erfgenaam van het werk dat hij nog zelf in bezit had, schilderijen van hemzelf maar ook van tijdgenoten als Picasso.