Audi: Geen sjoemelsoftware maar mankement

Het probleem betreft volgens het bedrijf in Ingolstadt lang niet alle exemplaren van het type A7 en A8 die tussen 2010 en 2013 van de band rolden, maar slechts een relatief gering deel daarvan. Bij deze 24.000 voertuigen is de uitstoot van stikstofoxide hoger dan volgens de Euro 5-norm is toegestaan. Volgens Audi komt dat door een fout in de software van de automatische versnellingsbak. Het bedrijf heeft de afwijkingen zelf gemeten en aan de bevoegde instanties gemeld.



Minister van Verkeer Alexander Dobrindt beschuldigde Audi er afgelopen week van ,,ontoelaatbare uitstoot-software'' te hebben toegepast in A8's en A7's met V6- of V8-dieselmotoren. Audi-topman Rupert Stadler zei dat Dobrindt een verkeerde voorstelling van zaken geeft door te suggereren dat de autoriteiten illegale software hebben ,,ontdekt''. Na de uitlatingen van de minister heeft het Openbaar Ministerie zijn onderzoek wegens mogelijke misleiding bij Audi uitgebreid.