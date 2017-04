Australiërs: wij hebben een alcoholprobleem

78 procent van de ondervraagden vindt dat Australiërs te veel alcoholische drankjes nuttigen. Bijna de helft (44 procent) van de mensen zegt zelf ook wel eens te diep in het glaasje te kijken. De peiling werd gehouden in opdracht van een stichting die zich bezighoudt met het onderzoek naar alcoholgebruik en daar voorlichting en lessen over geeft.