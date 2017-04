Australische tv-show belooft grote doorbraak in zaak Maddie McCann

Drie dagen geleden heeft een toenmalige nanny voor het eerst publiekelijk haar versie van het verhaal gegeven. Ze lette af en toe op het meisje, maar wil verder anoniem blijven. ,,Het beeld van haar ouders Kate en Gerry die in blinde paniek alles probeerden om haar terug te vinden, achtervolgt me nog altijd", klonk het in de Britse krant Daily Mirror.



Madeleine verdween op de avond van 3 mei 2007 uit haar bedje in een vakantieflat in het Portugese Praia da Luz. Haar ouders waren op dat moment aan het dineren met vrienden in een restaurant 50 meter verderop. Toen Kate rond 22:00 uur ging checken of alles oké was met haar kinderen, ontdekte ze dat haar dochter weg was. ,,Ze huilde en riep de hele tijd: 'ze hebben haar meegenomen'."