Auto rijdt in op tegenstanders 'rechtse mars' VS, 1 dode

De auto reed in op demonstranten die de straat op waren gegaan om hun ongenoegen te uiten over de mars van de extreem rechtse groepen. Op videobeelden is te zien dat de auto meerdere mensen schept en daarna snel achteruit wegrijdt.



De politie laat weten dat er een dode is en negentien mensen gewond zijn geraakt. Hoe zij eraan toe zijn, is nog onbekend. Diverse Amerikaanse media meldden dat de bestuurder van de auto is opgepakt. De politie heeft dat nog niet bevestigd en zich ook nog niet uitgesproken over de vraag of de man expres inreed op de menigte of niet.



President Donald Trump en minister van Justitie Jeff Sessions veroordeelden het geweld. Trump sprak daarbij van 'geweld van vele kanten'. Hij riep op tot wederzijds respect en naastenliefde.