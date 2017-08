Automobilist rijdt in op bushokjes in Marseille, zeker 1 dode

videoIn het Franse Marseille is een auto ingereden op twee bushaltes. Daarbij is minstens één dode en een gewonde gevallen. De Franse politie roept de bevolking op het gebied rond de oude haven te vermijden. Men gaat er inmiddels van uit dat de aanrijdingen geen terreurdaad zijn.

Het dodelijke incident had plaats in de wijk Vieux-Port, de oude haven. Dat is ook het toeristische centrum van Marseille. De chauffeur van het witte busje zou inmiddels al zijn aangehouden. Over het motief is nog niets bekend.

Problemen

Er zou een voetganger, een vrouw van 42, zijn gedood bij een bushalte voor een KFC. Het voertuig waardoor zij geraakt werd raakte eerder in een andere wijk, Croix-Rouge, ook een andere vrouw. De 29-jarige vrouw raakte daarbij gewond. Er is veel politie op de been in het gebied van de oude haven van de Franse stad.



Volgens Franse media stond de dader niet bekend voor terrorisme bij de veiligheidsdiensten, wel voor kleinere criminele feiten. De man van 35 zou ook psychiatrische problemen gehad hebben.

Justitie in Marseille bevestigt dat de ´meest waarschijnlijke´ toedracht van het incident ligt bij de psychiatrische problemen van de man. ,,Er is geen enkel element dat aangeeft dat dit een daad van terrorisme zou zijn".

Oude haven

De Vieux Port van Marseille vormde al het hart van de plaats toen de Romeinen zich er in de oudheid vestigden. De pittoreske haven is het historische en culturele centrum van de tweede stad van Frankrijk. De natuurlijke haven vormde ook lange tijd het economische centrum, totdat die activiteiten in de negentiende eeuw naar een noordelijker haven werden verplaatst.

De Vieux Port is tegenwoordig vooral een jachthaven, waarvandaan ook veerboten vertrekken. Rondom is op de kades veel horeca te vinden. Daarnaast zijn ook musea, het Paleis van Justitie, de beurs en de opera van Marseille in het gebied gevestigd.