Bbq'en op grote hoogte? Groep Brazilianen maakt het waar

In de Braziliaanse stad Limeira is wel een heel bijzonder record verbroken. Een groep van 100 mensen ging abseilend een brug af, waarna de bezoekers vervolgens genoten van een uitgebreide barbecue. En dat gebeurde niet met beide voeten op de grond, maar aan een lange tafel op twintig meter hoogte. Volgens organisator Alan Ferreira is het de eerste keer dat er zo'n record wordt neergezet.