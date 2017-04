Beer Lula en leeuw Simba gered uit dierentuin Mosul

Mosul is al maanden het strijdtoneel van zware gevechten tussen het Irakese regeringsleger en IS. De dierentuin is vrijwel helemaal verwoest en de meeste dieren zijn gedood of gestorven door de honger. Simba en Lula werden gevonden in hun vuile kooien vol uitwerpselen. Wekenlang had niemand naar de dieren omgezien.