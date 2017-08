'België moest Nederland drie keer manen voor info fipronil'

Dat blijkt uit een rapport dat de Belgische voedselautoriteit FAVV heeft opgesteld voor de Belgische minister van landbouw Ducarme. Hij haalde vandaag in een hoorzitting stevig uit naar Nederland. Nederland is volgens de minister voor een groot deel verantwoordelijkheid voor de fipronilcrisis in zijn land. ,,Nederland heeft te lang gewacht met informatie doorspelen'', zei hij. Nederland was al in november op de hoogte van het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Dat blijkt volgens het verslag van de Belgische voedselwaakhond uit twee rapporten van de NVWA die de dienst 'per toeval' in het bezit heeft gekregen.