Belgische IS-terrorist op weg naar Europa

De Belg met dubbele nationaliteit verbleef tot voor kort in Mosul, het Iraakse bolwerk waar IS recent verslagen is. 'Abu Omar Al-Belgiki' kwam nooit eerder publiekelijk in beeld, al kennen de Belgische veiligheidsdiensten hem wel.



Zijn bijnaam lijkt een eerbetoon aan Abdelhamid Abaaoud, de Molenbeekse commandant van de Parijse terreurgroep die dezelfde alias had. Waar de Belg zich momenteel bevindt, is niet bekend.



Op de lijst staan vooral Irakezen, maar dat maakt de dreiging er niet minder om. Gevreesd wordt immers dat IS opnieuw probeert om terroristen via de vluchtelingenstroom in Europa te krijgen. En terroristen zonder verleden op ons continent hebben betere slaagkansen dan Europese IS-strijders.