Belgische topchirurge bekent moord op dochter (14)

Dat meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Politieagenten plukten neurochirurge Mehrnaz D. woensdagmiddag in verwarde toestand uit haar peperdure BMW i8 na een aanrijding bij de oprit van de E314 in Herent. Eén uur daarvoor waren de politie en een medisch urgentieteam al binnengevallen in het Leuvense appartement van de vrouw. Haar nieuwe vriend had er het lichaam aangetroffen van Merhnaz' dochter Eline. Hulp mocht niet meer baten voor het 14-jarige meisje, dat na een ingrijpende kankerbehandeling kampte met zowel medische als psychische problemen. Hoe haar dochter precies om het leven is gekomen is niet duidelijk.

Kankervrij

,,Eline was kankervrij nadat de tumoren in haar hoofd en rond haar schildklier vorig jaar waren behandeld", zegt een collega-arts in de Vlaamse krant. ,,Maar door de behandeling bleef ze kampen met pijn en ongemakken." Zo hebben patiënten met tumoren in de hals- en hoofdstreek na afloop vaak spraak- en slikproblemen.



,,Dat meisje zat ook midden in haar puberteit, wat alles nog net iets moeilijker maakte voor haar. Het was voor haar ook enorm afzien dat ze nog problemen had terwijl ze zogezegd 'genezen' was verklaard. Haar moeder kon er niet tegen dat haar dochter zo worstelde en dat veroorzaakte discussies met haar ex-man. Kort na het opstarten van de behandeling is het koppel gescheiden."