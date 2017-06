Bemanning redde USS Fitzgerald na aanvaring

Volgens Aucoin had het vaartuig na de botsing vol water kunnen lopen of kunnen zinken. Het is aan het snelle optreden van de bemanning te danken dat het schip is gered. De viceadmiraal stelde dat de reparatie waarschijnlijk enkele maanden in beslag zal nemen.



De USS Fitzgerald kwam 's nachts bij Japan in aanvaring met een Filipijns containerschip. Veel Amerikaanse bemanningsleden lagen toen te slapen. Uit onderzoek moet blijken hoe een enorm vrachtschip bij helder weer in botsing kon komen met het oorlogsbodem.



Sinds het ongeval worden zeven bemanningsleden vermist. Zij zijn volgens Japanse media allemaal dood aangetroffen, maar Aucoin wilde dat niet bevestigen. De gehavende USS Fitzgerald is gisteren de haven binnengevaren, zei een marinewoordvoerder in Yokosuka.