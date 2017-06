Berlusconi is terug! En vastberaden zijn partij aan de overwinning te helpen

Tijdens de interviews maakte hij op zijn bekende wijze grappen en opmerkingen die veel Italianen het schaamrood op de kaken bezorgden. Op de vraag wat hem het meest aanspreekt in Donald Trump, antwoordde hij met een brede glimlach: ,,Zijn vrouw Melania." Over de 24 jaar oudere echtgenote van de kersverse Franse premier Emmanuel Macron zei hij dat Macron 'een mooie moeder heeft die hem aan de hand neemt.'



Naast Forza Italia richtte hij nog een partij op: een dierenpartij. Vlak voor Pasen lanceerde hij een campagne waarin hij, met op schoot een lammetje, opriep met Pasen het traditionele lam van het menu te halen en vegetarisch te eten. De partij wil haar debuut maken bij de nationale verkiezingen volgend jaar.



Verwacht wordt dat de opmars van Berlusconi zal doorklinken in de peilingen. Daar is Forza Italia nu met 14 procent de derde partij, vlak voor antimigratiepartij Lega Nord waarmee hij samenwerkte voor de burgemeestersverkiezingen. In de peilingen staan de Vijfsterrenbeweging en regeringspartij Partito Democratico beide op zo'n 28 procent. Berlusconi ziet in de Vijfsterrenbeweging de grootste vijand. Hij laat geen kans onbenut de partij neer te zetten als 'onervaren en onnozel' of zelfs als 'gevaar voor het land'. Niet onbegrijpelijk: het is de partij waaraan hij het grootste deel van zijn achterban heeft verloren.