Bestuurder crasht met 160 kilometer per uur met 5 minderjarigen in auto

'Terroristen Cambrils waren vlak voor aanslag in Parijs'

12:11 De Audi A3 die door vijf terroristen werd gebruikt om een aanslag in Cambrils nabij Barcelona te plegen, is in de afgelopen weken in Parijs geweest. Minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb vertelde vanochtend aan tv-zender BFMTV dat de aanslagplegers geflitst zijn in de Franse hoofdstad.