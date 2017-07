'Bevrijding Mosul is ook onze verdienste'

U werkte in de streng bewaakte Green Zone in Bagdad. Wat zie je dan van Irak?

,,Ik kon niet naar de frontlinie en tot vorige week was ik nog nooit in Mosul geweest. Maar naar andere steden ging ik wel. Het is belangrijk om te zien wat Nederland samen met de Verenigde Naties heeft bereikt. Wij betaalden voor 25 procent mee aan het VN-stabilisatieprogramma. Daarin werd vluchtelingen gevraagd wat zij nodig hadden om terug te keren. Het antwoord was veiligheid, elektriciteit, drinkwater, scholen en klinieken. Zo hebben we voor minder dan 100 miljoen dollar 1,8 miljoen ontheemden naar huis weten te krijgen. Dat is ook in ons belang, want die komen dus níet naar Europa.''



Heeft u vertrouwen in de toekomst van Irak?

,,Er is veel argwaan tussen bevolkingsgroepen - soennieten, sjiieten, Koerden, christenen, jezidi's - maar ook binnen die groepen onderling. Dat wordt een uitdaging. Het risico bestaat dat een volgend conflict ontstaat. Er zijn bijvoorbeeld de afgelopen tien jaar één miljoen christenen uit Irak gevlucht. Als die terug naar huis willen, en dat huis inmiddels bewoond wordt door anderen die de eigendomspapieren hebben vervalst, is dat een voedingsbodem voor wraakgevoelens. De Iraakse premier Al-Abadi zei tegen mij dat hij werk wil maken van verzoening, maar dat moet hij ook publiekelijk doen."



U werkte én woonde op de ambassadecompound. Is dat 24/7 werk?

,,Je zit wel 24 uur boven op elkaar als team. En je werkt niet alleen met elkaar, maar sport ook met elkaar en drinkt na het werk samen een drankje. Er is geen vertier: je kunt niet even een boodschap doen of naar de film. Dat is zwaar. Daarom was het ook een maand op en drieënhalve week af, waarin ik anderhalve week vanuit Nederland werkte. Maar ik voel me helemaal senang in die omgeving. Tegelijkertijd kunnen we geen wonderen verrichten. Het komt pas goed als verandering vanuit het land zélf tot stand komt."



U vertrekt in de zomer naar Beiroet. Ook geen makkelijk land.

,,Het past met mijn ervaring goed. In Libanon zijn ook zorgen over vluchtelingen, het grenst aan Syrië waar nog altijd oorlog woedt én aan Israël, waar officieel nog geen vrede mee is gesloten. Er is een complex politiek systeem met verschillende groepen en Hezbollah. Maar daar kun je als buitenlander wel in je auto stappen, naar de bergen gaan of een kopje koffie drinken aan zee."