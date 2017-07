Bewakingscamera legt moment van aardbeving vast in Turkse Bodrum

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe de bezoekers van een restaurant worden opgeschrikt door de aardbeving in het Turkse Bodrum. Duidelijk te zien is hoe het terras heen en weer wordt geschud. De Turkse kust en het Griekse eiland Kos werden vannacht getroffen door een zware aardbeving. Er vielen twee doden en zeker 120 gewonden, zo meldt burgemeester Giorgos Kyritsis van Kos.