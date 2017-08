Björn en Derya vrijgelaten door Turkse politie

Laatste 2000 strijders IS in Raqqa 'vechten voor voortbestaan'

4 augustus In de Syrische stad Raqqa zijn naar schatting nog zo'n 2000 strijders van Islamitische Staat (IS) actief. Zij vechten nog voor elk blok gebouwen. Dat heeft de Amerikaanse speciale afgezant voor de coalitie die tegen IS vecht, Brett McGurk, vrijdag verklaard.