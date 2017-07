Boete voor Airbnb-host na weigeren Aziatische vrouw

Een racistische Airbnb-verhuurder in de Amerikaanse staat Californië moet een boete van 5.000 dollar betalen, en verplicht een cursus over Aziatisch-Amerikaanse relaties volgen. Ze is hiertoe veroordeeld nadat ze de reservering van de 26-jarige Dyne Suh annuleerde, vlak voordat zij zou arriveren.

Dit is de eerste keer dat een Amerikaanse Airbnb host op deze manier is gestraft voor discriminatie. Uit onderzoek is gebleken dat discriminatie bij het goedkeuren van boekingsverzoeken regelmatig voorkomt op de verhuur-app.

,,Dat ene woord zegt alles. Aziatisch", schreef Tami Barker uit Big Bear naar de wat haar betreft ongenode gast. ,,Ik zou nog niet aan jou verhuren als je de laatste persoon op aarde was." Later voegde ze daaraan toe: ,,Ik laat me in dit land niet door buitenlanders vertellen wat ik moet doen. Dit is waarom we Trump hebben". Suh en een paar vrienden waren op dat moment al uren onderweg naar Big Bear voor een skivakantie.

Suh nam contact op met Airbnb en diende een klacht in, aldus The Guardian. Airbnb werkt sinds kort samen met belangenorganisatie Department of Fair Employment and Housing (DFEH), dus kwam de klacht daar terecht. DFEH deed onderzoek, en kwam tot de conclusie dat Barker fout zat. Ze krijgt een boete, moet verplicht een cursus volgen.

,,Het steekt dat dit gebeurt terwijl ik al 23 jaar in de Verenigde Staten woon", zei Suh in een verklaring. ,,Het maakt niet uit hoe goed ik anderen behandel. Als je Aziatisch bent, ben je minder dan een ander. Mensen kunnen je als vuil behandelen."