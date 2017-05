Brits leger rukt uit vanwege verdacht pakketje: vals alarm

Over de locatie bestond in eerste instantie nog onduidelijk, aangezien de politie allereerst sprak van een incident op de Universiteit van Trafford. Later bleek het om een locatie in de buurt te gaan. Na onderzoek door de EOD bleek het echter al snel vals alarm te zijn. Ongeveer veertig minuten nadat de politie melding maakte van het incident, kon de situatie worden bestempeld als veilig.