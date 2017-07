Brits stel trouwt daar waar nog nooit mensen in de echt werden verbonden

De meeste bruiden hopen op een zonnige en warme trouwdag maar Julie Baum koos bewust voor koudere weersomstandigheden. De weersverwachting voor afgelopen weekend voor de omgeving van het Rothera Research Station luidde: zwaar bewolkt en temperaturen rond het vriespunt, volgens kenners niet slecht voor de poolwinter. Dan zijn de dagen kort en is het slechts 3,5 uur licht per dag.

Medeoverwinteraars

De keuze voor Antarctica is niet zo vreemd als je weet dat bruid en bruidegom ervaren bergbeklimmers zijn met een loopbaan als berggids en expeditieleider. Het bruidspaar, dat al elf jaar samen is, trouwde afhankelijk van de weersomstandigheden gisteren of zaterdag in aanwezigheid van twintig 'medeoverwinteraars', de bijnaam voor de wetenschappers in het Britse onderzoeksstation. Ze begonnen het tweedaagse huwelijksfeest met een champagneontbijt gevolgd door een korte ceremonie en een party met livemuziek van de poolonderzoekers.

,,Trouwen op Antarctica voelt alsof het altijd zo bedoeld was", zo verklaarde Julie Baum tegenover het Britse Skynews. ,,Er is werkelijk geen betere plek denkbaar. Ik hou van besneeuwde bergen en breng mijn tijd graag door op geweldige plaatsen met fantastische mensen. De afgelopen tien jaar hebben Tom en ik over de hele wereld gewerkt en gereisd." De bruid maakte zelf haar trouwjurk, geholpen door enkele vrouwen in het poolstation. In de jurk was een stuk oranje tentdoek verwerkt om toch 'iets ouds' om zich heen te hebben zoals Baum gewend is.

,,We wilden altijd al een intieme bruiloft maar hadden nooit gedacht dat we op een van de meest afgelegen plekken op aarde zouden trouwen. Antarctica is een ongelofelijk mooie plek en we hebben hier afgelopen zomer geweldige vrienden gemaakt", verklaart de bruidegom op de website van het onderzoeksstation.

Trouwambtenaar

Paul Samways, leider van de Britse wetenschapsbasis, werd speciaal voor de gelegenheid beëdigd als trouwambtenaar. Hij bekommerde zich om het trouwmenu. ,,Ik voel me enorm bevoorrecht om deel uit te maken van het levensverhaal van Julie en Tom met wie ik tijd doorbracht in zowel de zuidelijke zomer als de helft van de Antarctische winter. Het zijn twee fantastische mensen en ik vind het een grote eer dat ik hen in de echt mag verbinden."