Britse horrordierentuin krijgt toch weer een vergunning

Fotograaf legt bijzonder beeld vast: 'Aapje schreeuwt het uit van verdriet'

16:28 Een Indiase fotograaf heeft onlangs een wel heel bijzonder moment vastgelegd. Op de hartverscheurende foto is een aapje te zien dat het lijkt uit te schreeuwen in verdriet, omdat de zuigeling die het in zijn armen vasthoudt is overleden.