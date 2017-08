Britse juwelendieven slaan gat in de muur en stelen miljoenenbuit

Sportwereld in shock: bodybuilder Rich Piana overleden

17:13 In de Verenigde Staten is voor de tweede keer in een week tijd een bekende bodybuilder gestorven. Maandag stikte de 26-jarige krachtpatser Dallas McCarver, toen hij zich verslikte in een kerngezonde maaltijd. Vanmorgen overleed megaspierbundel Rich Piana (46), nadat hij drie weken in een kunstmatige coma had gelegen.