Britse politie onderzoekt dood door schuld bij vuurzee Grenfell Tower

Het materiaal waarmee de wanden van de flat geïsoleerd waren, heeft volgens de politie geen enkele veiligheidstest doorstaan . Eerder was al gesuggereerd dat de brand zich zo snel verspreidde door brandbare materialen in de gevelbekleding.

De brand brak vorige week woensdag rond 01.00 uur 's nachts uit in de 24 verdiepingen tellende Grenfell Tower in Londen. Binnen korte tijd had de vuurzee zich over de hele woontoren verspreid. Vermoedelijk brak de brand uit op een van de lager gelegen verdiepingen.

De autoriteiten vreesden instortingsgevaar van het in 1974 gebouwde appartementencomplex, dat in 2016 gerenoveerd is. Daarom werd de ruime omgeving van de flat in het Londense stadsdeel Kensington afgezet. Grenfell Tower staat in een deel van Londen dat volgebouwd is met huizen en flats. Het ligt op een steenworp afstand van het hippe Portobello Road en Notting Hill. Er kwamen 79 mensen om het leven bij de ramp.