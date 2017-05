Britse Rosa King (33) overleed na beet door tijger

,,Ze wilde niets anders dan dit werk doen'', zei Andrea King vandaag tijdens een herdenkingsdienst voor haar dochter Rosa. ,,Werken met dieren was waar ze altijd van droomde.'' King groeide op in Chippenham, haalde haar diploma in dierenverzorging aan Wiltshare College en verhuisde na het behalen van haar papiertje ruim tweehonderd kilometer verder naar Hamerton, waar ze in de kleine dierentuin aan de slag kon.



,,Rosa was niet zomaar een dierenverzorger bij Hamerton Zoo'', schrijft goede vriend Garry Chisholm op zijn facebookpagina. ,,Ze WAS Hamerton Zoo. Haar passie voor de dieren die zij verzorgde was buitengewoon groot, maar de grootste liefde had ze ontegenzeglijk voor de cheetah's die ze haar trots en geluk noemde.''



De Britse dierenliefhebster maakte zich naast haar werk als dierenverzorger ook nog sterk voor het behoud van cheeta's, weet Chisholm. ,,Voor het goede doel sprong ze uit vliegtuigen om zo geld op te halen voor natuurbehoud.''