Bruid sterft in heli op weg naar altaar

Het ongeluk vond al op 5 december vorig jaar plaats , maar is nu volop in het nieuws door de huiveringwekkende beelden die met een dashboardcamera in de helikopter werden gemaakt. Het filmpje begint best gezellig, maar al snel slaat de stemming helemaal om. Uiteindelijk - kort voordat de heli gaat neerstorten - beginnen de bruid en de andere inzittenden te schreeuwen. En daarna is het stil.



Bruid Rosemere do Nascimento Silva (32) wilde haar even oude man Udirley Damasceno op hun huwelijksdag verrassen door op spectaculaire wijze bij de kerk te verschijnen. Ze had een helikopter geregeld waarin zij, haar broer, een zes maanden zwangere fotografe en de piloot zaten. Hoewel er sprake was van dikke mist leek er in eerste instantie geen vuiltje aan de lucht.