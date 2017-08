Bultrug ramt boot: toeristen vliegen door de lucht

Niemand had in eerste instantie in de gaten wat de boot had getroffen, zei kapitein Oliver Galea tegen het Australische persbureau AAP. Iedereen lag 'meteen op de grond'. Pas daarna zagen ze de walvis wegzwemmen. Een dergelijk ongeluk komt zelden voor, vertelde de kapitein, die zelf een flinke hoofdwond aan de botsing overhield.

Het ongeluk gebeurde toen de boot met toeristen onderweg terug naar de kust van Airlie Beach was, een populaire toeristenbestemming in het noordoosten van Australië. Het is niet bekend of de bultrug gewond is geraakt bij de aanvaring. Volwassen bultruggen variëren in lengte van twaalf tot zestien meter.