Buren redden bevallende vrouw van zondvloed Harvey

Greg en Andrea, allebei arts van beroep, wonen sinds juli in Houston. Omdat Andrea bijna uitgerekend was en al af en toe weeën had, was het plan om op zondagochtend naar het ziekenhuis te gaan. ,,Ik dacht dat ik door maximaal 15 centimeter water hoefde te rijden'', vertelt Greg aan People.com. Maar toen hij 's morgens wakker werd, stond het water al bijna een meter hoog. ,,Al snel beseften we dat we vastzaten.''



Bij de hulpdiensten was niemand te bereiken. Ondertussen werden Andrea's weeën steeds heftiger en ging de bevalling echt van start. Greg belde het alarmnummer 911, maar ook daar was niemand te bereiken. De kans dat Greg de bevalling zelf thuis zou moeten begeleiden werd steeds groter, al had hij daarvoor niet de benodigde kennis.