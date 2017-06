Cameraman van Derk Bolt: Het is naïef om te denken dat je onschendbaar bent

In Guatemala ging het bijna mis. ,,Een land waar je ook moet oppassen. We werden achtervolgd. Onze chauffeur wist ze af te schudden.” Zuijdgeest had het niet eens door. ,,Ik had niet in de gaten dat we in gevaar waren. Je maakt een programma waarin je mensen wilt helpen, het is naïef om te denken dat je onschendbaar bent. Je houdt er wel rekening mee dat het mis kan lopen, maar nooit genoeg. In Guatemala waren we zo ver in een ongerept gebied. Wanneer we neergeschoten waren, had niemand ons gevonden.”



Derk Bolt redt het wel, denkt Zuijdgeest. ,,Hij spreekt heel goed Spaans. Het is een aimabele man. Zeker geen een die ruzie zoekt. Ik heb het idee dat hij zijn mannetje wel staat. Wellicht maakt hij er zelfs een grapje over met zijn ontvoerders. Maar ik weet het niet zeker. Ik ben nooit met hem in zo’n situatie geweest. Ik verwacht dat hij er laconiek over zal doen. Ik hoop dat we dat binnenkort met een biertje kunnen bespreken.”