Candice (34) overleeft poging tot doorsnijden keel

Ook de Nieuw-Zeelander Oliver Dowling (32) ontsnapte niet aan het geweld in Londen gisteren. Hij belandde in een coma nadat een van de daders hem in het gezicht raakte. Zijn zus onthulde op Facebook dat de dokters verwachten dat hij goed zal herstellen van de steekwonden in zijn gezicht, nek en maag. ,,Hij heeft ontzettend veel geluk gehad dat het mes zijn vitale organen heeft gemist. Dokters zijn erg blij met zijn herstel. Ik ben het ziekenhuis van de University of London zo dankbaar voor hun eindeloze pogingen om mijn broer te helpen.'' Olivers vriendin Marie Bondeville raakte ook gewond. Over haar toestand is nog niets bekend. Andere families zoeken de dag na de aanslag nog wanhopig contact met vermiste personen in Londen.



Bij de aanslag vielen zeven doden en 48 gewonden. De drie terroristen reden eerst met een busje mensen aan rond Londen Bridge. Daarna liepen ze Borough Market in en staken daar met messen mensen neer. Ze werden binnen acht minuten na de eerste melding door de politie neergeschoten.