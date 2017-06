Catalanen in oktober naar de stembus voor onafhankelijkheid

Het lijkt een lastige klus te worden voor de Catalanen. Los van het feit dat het nog maar de vraag is of een meerderheid van de bevolking voor een eigen republiek stemt (in de laatste poll was slechts 42 procent voor onafhankelijkheid), ligt de centrale regering in Madrid ook dwars. Over zowel de datum als de formulering van de referendumvraag kon geen overeenstemming worden bereikt. Toch gaan de Catalanen proberen het referendum door te drukken.