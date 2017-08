Celstraf voor agent die naakte mensen filmde vanuit helikopter

Motorrijders steken gepest jongetje hart onder de riem met escorte naar school

16:19 De eerste schooldag is altijd spannend, maar de 11-jarige Amerikaanse Phil Mick had écht geen zin om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Hij werd vorig jaar zo gepest door zijn klasgenoten dat de moed hem in de schoenen was gezonken. Maar dat was buiten vijftig motorrijders gerekend, die besloten om Phil op indrukwekkende wijze af te zetten bij de school.