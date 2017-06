Celstraf voor man die in pizzeria schoot na nepnieuws 'pedonetwerk Clinton'

De 28-jarige Edgar Welch uit de staat North Carolina was aangeklaagd voor het lossen van drie schoten op het restaurant en het bedreigen van een medewerker. In maart bekende hij dat hij naar het restaurant was gegaan om te onderzoeken of het echt waar was dat de Democratische partij in het pizzarestaurant minderjarige seksslaven verborgen zou houden. Dat bleek al snel 'fake news' te zijn.