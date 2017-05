Chauffeurs uit Oost-Europa geven Nederlandse trucker het nakijken

Quote We hebben samen gesproken met buitenlandse vrachtrijders. Bijna tot tranen toe geroerd luisterde we naar verhalen over hun ar­beids­om­stan­dig­he­den Agnes Jongerius, PvdA Anders dan voor bouwvakkers, landarbeiders en zorgpersoneel vanachter het vroegere IJzeren gordijn, wil Brussel het principe 'gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek' voor truckers pas na zeven dagen laten ingaan. Dat betekent dat Midden- en Oost-Europeanen zeker een week per maand stukken goedkoper blijven dan hun collega’s uit Nederland of Frankrijk.



Daarnaast versoepelt de Europese Commissie de zogenaamde cabotageregels. Volgens het laatst gelekte concept mogen buitenlandse vrachtrijders voortaan in een nog nader te bepalen periode na elke internationale rit (bijvoorbeeld van Polen naar Nederland) net zoveel binnenlandse ritten (in Nederland) maken als ze zelf willen. Nu geldt nog een maximum van drie.

Liberalisering

,,De combinatie van die twee maatregelen houdt een liberalisering van hier tot Tokio in. Dit gaat op enorme bezwaren stuiten en is ook voor ons onaanvaardbaar. Dit maakt onze hele transportsector stuk'', briest CDA-Europarlementariër Wim van de Camp, tevens transportcoördinator voor de hele Europese christendemocratische fractie.

,,Mooie nota’s over sociaal beleid en het in goede banen leiden van de globalisering helpen niks als dit je concrete beleid is'', sneert ook zijn PvdA-collega Agnes Jongerius. ,,Deze commissie praat met dubbele tong, en dan bedoel ik niet van de drank. Ze kiest voor verdere liberalisering van de markt en laat de chauffeurs in de steek.'' SP’er Dennis de Jong: ,,Oost-Europese chauffeurs kunnen hierdoor eindeloos veel binnenlandse ritten maken tegen de arbeidsvoorwaarden uit hun land. Illegale wanpraktijken worden hiermee gelegaliseerd.''

Hongerloontje

Dat is volgens de parlementariërs ook schadelijk voor Europa zelf omdat de combinatie van voor een hongerloontje werkende Midden- en Oost-Europeanen en West-Europeanen die daardoor in de WW belanden, een toch al steeds terugkerend kritiekpunt op Brussel is. Bij de verkiezingen in 2014 was het één van de hoofdthema’s, en bij de nationale verkiezingen eerder dit jaar in Nederland en Frankrijk opnieuw.

Over de voorstellen, die vandaag de commissie passeren en vanmiddag na akkoord naar het parlement gaan, is de afgelopen dagen nog buitengewoon fel strijd geleverd. Diverse kampen stonden tegenover elkaar. Aanhangers van de vrije markt tegenover voorstanders van een socialer Europa, Oost tegenover West, voorstanders van scherpe regelgeving tegenover de aanhangers van minder regels.

Uitruil

Ingewijden vermoeden een uitruil. Voor Midden- en Oost-Europese bouwvakkers, landarbeiders en zorgpersoneel lijkt eindelijk een regeling in de maak, de trucker betaalt het gelag. ,,Koehandel over de rug van de chauffeurs en dus voor mij onaanvaardbaar. Eerste- en tweedeklaswerknemers, dat vloekt met mijn belangrijkste principes'', zegt Jongerius. Ze begrijpt niet dat uitgerekend transportcommissaris Violeta Bulc de chauffeurs nu in de steek laat. ,,We hebben samen gesproken met buitenlandse vrachtrijders. Bijna tot tranen toe geroerd luisterde ze naar verhalen over hun arbeidsomstandigheden. En dan zoiets.''