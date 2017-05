Chelsea Manning zet eerste vrije stappen, ook op social media

Eindelijk kon de 29-jarige Manning laten zien hoe ze er nou werkelijk uitziet. Al jaren circuleerde dezelfde grijswitte korrelige foto van haar waarop duidelijk te zien was dat ze een blonde pruik droeg. Maar dat is nu verleden tijd. Manning toonde de foto van zichzelf op Instagram en deelde hem daarna op Twitter. Hiermee duidelijk een statement makend: hier ben ik wereld! Sinds haar vrijlating heeft Manning wel een aantal berichten op sociale media achtergelaten, maar op geen enkele was haar gezicht te zien. Manning liet na haar vrijlating in een korte aankondiging weten dat ze zich nu vooral op de toekomst richt, 'want dat is veel belangrijker dan het verleden'. De voormalige soldaat werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf voor het lekken van honderdduizenden diplomatieke en militaire gegevens aan Wikileaks.

Klokkenluider

Ze werd vrijgelaten uit de gevangenis van de legerbasis Fort Leavenworth in de staat Kansas. ,,Chelsea heeft al de langste straf uitgezeten van alle klokkenluiders in de geschiedenis van dit land. Het was veel te lang, te streng en te draconisch'', klaagden Mannings advocaten eerder in een gezamenlijke verklaring. Advocaat Chase Strangio voegde daar aan toe dat Chelsea Manning 'net als veel vrouwen in de gevangenis en in het bijzonder transgenders onvoorstelbaar geweld heeft moeten doorstaan in de zeven jaar van opsluiting'.



Manning die in de gevangenis met haar hormoonbehandeling en geslachtsverandering begon, zou verschillende keren hebben geprobeerd in de militaire gevangenis zelfmoord te plegen. Het vooruitzicht van een nieuw leven als vrije vrouw hield haar naar eigen zeggen in leven.