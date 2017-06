Chileense artsen juichen tijdens operatie om stoppen penalty

Chili bereikte gisteren de finale van de Confederations Cup na een 3-0 overwinning op Portugal. Op social media verschenen zoals gewoonlijk overwinningsfilmpjes, waaronder deze wel heel opvallende. De Chileense artsen juichen in de operatiekamer. In welk ziekenhuis het voorval zich afspeelt en door wie de beelden zijn opgenomen, is nog niet bekend.



De Chileense website biobiochile.cl verwacht dat dit later vandaag opgehelderd wordt. De reacties op het filmpje zijn afkeurend. Onverantwoord en totaal niet ethisch, klinkt het.



Het is niet de eerste keer dat Chileense artsen onder vuur liggen om een dergelijk incident. In september vorig jaar verscheen er een filmpje waarin te zien was dat een arts met zijn assistent dansten op een liedje van Bruno Mars in de operatiekamer. De Chileense arts Patricio Covarrubias keurde het voorval ten stelligste af: ,,De operatiekamer moet een plek zijn waar totale controle heerst - om welke operatie het ook gaat. Hier is sprake van totale veronachtzaming van de chirurg met betrekking tot uw patiënt'', liet hij weten aan de website.