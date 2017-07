Chinezen woedend over 'mishandeling' panda's

In de video is onder meer te zien hoe de verzorgers de dieren - genaamd Yuanman en Meilan - over de grond slepen en tegen de grond werken. De beelden, die werden gemaakt in het onderzoeks- en kweekcentrum voor reuzenpanda's in de stad Chengdu, worden druk gedeeld op de sociaalnetwerksites in China. Heel wat mensen veroordelen in hun commentaar het gedrag van de dierenverzorgers.



In een interview met de Chinese nieuwssite The Paper zegt ook de directeur van het centrum in Chengdu dat het gedrag van de verzorgers ongepast is en dat de dieren ,,met zachtheid'' behandeld moeten worden. Tegelijkertijd haalt hij ook wel aan dat de video een vertekend beeld schetst, omdat bijvoorbeeld niet te zien is dat de verzorgers verwond werden door de panda's.