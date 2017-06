Comey: Trump wilde van mij een loyale voetsoldaat maken

De ontslagen FBI-directeur James Comey doet morgen een boekje open over Donald Trump. Hij zal in de Senaat uit de doeken doen hoe de president van hem een loyale voetsoldaat probeerde te maken, blijkt uit zijn openingsverklaring.

Comey beschrijft daarin gedetailleerd hoe Trump hem herhaaldelijk vroeg om publiekelijk uit te spreken dat de president zelf geen onderwerp van onderzoek is. De FBI-baas wilde dat niet doen, onder meer omdat het hem zou verplichten ook een verklaring uit te brengen in het geval de situatie in de toekomst zou veranderen.

Comey werd vorige maand abrupt de laan uit gestuurd door Trump, terwijl zijn FBI onderzoek doet naar mogelijke samenwerking tussen het campagneteam van Trump en de Russische overheid. De ex-directeur zal morgen voor het eerst publiekelijk en onder ede zijn kant van het verhaal vertellen. De Senaat heeft zijn openingsstatement op verzoek van Comey alvast gepubliceerd, zodat de commissie zich kan voorbereiden en Amerikanen de tijd kunnen nemen om het te lezen.

Diner

Comey is van pan te zeggen dat hij Trump in vier maanden 9 keer sprak – waar hij met diens voorganger Obama in drie jaar maar twee keer persoonlijk contact had. Comey werd onder meer uitgenodigd voor een diner met de president, tot zijn verrassing zonder andere gasten. Het gaf hem het gevoel dat Trump zich probeerde te profileren als zijn ‘beschermheer’. ,,Dat baarde me grote zorgen, gezien de traditioneel onafhankelijke status van de FBI in de uitvoerende macht.”



Hij beschrijft dat Trump hem in een persoonlijk gesprek om ‘loyaliteit’ verzocht. ,,Ik bewoog niet, praatte niet en veranderde mijn gezichtsuitdrukking niet op enige manier tijdens de ongemakkelijke stilte die volgde. We keken alleen naar elkaar in stilte.” Comey gaat bovendien in op het moment waarop Trump hem vroeg het onderzoek naar diens topadviseur Mike Flynn te ‘laten gaan’. Comey noemt dat ‘heel zorgelijk’ en maakte na het gesprek in zijn auto uitgebreide aantekeningen. Vlak voor zijn ontslag deed de president in een telefoongesprek opnieuw een beroep op de ‘loyaliteit’ van de baas van de federale recherche.

Comey bevestigt en complementeert met zijn verklaring de verhalen over zijn contact met de president die al eerder in de media opdoken. Daarmee kan hij de toekomst van Trumps presidentschap bepalen: dat Trump hem herhaaldelijk vroeg bepaalde actie te ondernemen in het onderzoek naar zijn campagneteam, zou gezien kunnen worden als obstructie van de rechtsgang. Dat is een aantijging die voor de presidenten Nixon en Clinton gevolgd werd door afzettingsprocedures. In een democratie is het niet de bedoeling dat een president de veiligheidsdiensten gebruikt voor zijn eigen politieke agenda.

Live

Comey is daarmee het middelpunt geworden van wat wel eens de best bekeken hoorzitting in het Congres in decennia kan worden. De bijeenkomst wordt live uitgezonden door de grote Amerikaanse tv-stations. In Washington vertonen sommige bars de getuigenis. Een handjevol cafés in San Francisco, waar het drie uur vroeger is dan in de hoofdstad, opent al om 6 uur ’s ochtends voor de beelden uit het Congres. CNN telt met een klok in beeld af tot de hoorzitting begint, om 16.00 uur Nederlandse tijd.

De vechtlustige houding van Trump draagt bij aan het politieke drama. Hij is niet van plan een ‘aanval’ van Comey over zijn kant te laten gaan, zeggen vertrouwelingen als Newt Gingrich en Roger Stone. Het Witte Huis ontkent dat Trump trachtte het Rusland-onderzoek naar zijn hand te zetten. De president stelt dat een politieke ‘heksenjacht’ gaande is die hem hindert bij het aanpakken van grote kwesties als zorg en het belastingstelsel.