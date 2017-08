Corruptieschandaal dreigt Braziliaanse president kop te kosten

De vorige president is net afgezet wegens corruptie. Nu dreigt de opvolger hetzelfde te gebeuren. Het parlement in Brazilië stemt over het vertrek van president Michel Temer, die is verwikkeld in een enorm omkopingsschandaal.

Als twee derde van de Kamerleden hem schuldig acht aan corruptie krijgt Temer een afzettingsprocedure aan zijn broek.

De hoogste aanklager van het land stelt dat de president is omgekocht door een groot Braziliaans bedrijf. Temer sprak met Joesley Batista directeur van vleesconcern JBS. Die zei dat hij de voor corruptie veroordeelde oud-parlementsvoorzitter Eduardo Cunha zwijggeld betaalt. Temer antwoordde: ,,Ga daar vooral mee door, goed?''

De president had niet door dat het gesprek werd opgenomen. De krant O Globo kreeg de geluidsopnamen in handen en publiceerde er over.

Temer spreekt de beschuldigingen tegen: ,,Op geen enkel moment keurde ik betalingen goed aan wie dan ook'', zegt hij. ,,Ik heb geen zwijggeld betaald en ben dan ook niet van plan op te stappen.''

De onthulling rond Temer is de zoveelste in het grote gerechtelijke onderzoek Operatie Lava Jato (Wasstraat). Het is de grootste corruptiezaak ooit in Brazilië. Oud-parlementsvoorzitter Cunha vormt de spil. Hij zit een gevangenisstraf van 15 jaar uit voor het aannemen van miljoenen aan steekpenningen.

De operatie Wasstraat draait om het staatsoliebedrijf Petrobras. Tien jaar lang zouden aannemers en mijnbouwbedrijven de bazen omgerekend 737 miljoen euro aan smeergeld hebben betaald. In de zaak zijn tientallen politici en invloedrijke zakenmannen gearresteerd.

Nu is ook Temer er in meegezogen en dat slaat in Brazilië in als een bom. Want eerder dit jaar is de vorige president, Dilma Rousseff al afgezet. Zij gebruikte kredieten van staatsbanken om de rijksbegroting rond te krijgen. Het kostte haar de kop.

Vicepremier Temer nam het van Rousseff over. Hij maakte plannen om de economie weer op gang te helpen. Want niet alleen de politiek, ook de economie zakt steeds dieper in het moeras.

De kans dat het tot een afzettingsprocedure tegen Temer komt, lijkt voorlopig klein. De president heeft veel steun in het congres. Een groot deel van de congresleden is zelf betrokken bij het corruptieschandaal.