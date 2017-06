Crimineel ELN op oorlogspad in Colombia

PortretGuerrillagroep ELN wordt verantwoordelijk gehouden voor de ontvoering van Spoorloos -presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender. Wat is dat voor een groepering? De onberekenbare ELN is in de overgang van een politieke beweging naar een puur criminele organisatie.

De laatste waarschuwing dateert van een paar maanden geleden. De katholieke organisatie Sociaal Pastoraal spreekt haar bezorgdheid uit over de groeiende activiteiten van de Colombiaanse ‘bevrijdingsbeweging’ ELN in het bisdom Arauca, in het oosten van Colombia. Er worden onschuldige burgers ontvoerd en ook gedood.

Ook voor het noorden van het land luidt de organisatie de noodklok. In Norte de Santander wordt het steeds gevaarlijker. In de regio waar Derk Bolt en zijn cameraman zijn ontvoerd is het zwaarbewapende ELN in gevecht met net zo zwaarbewapende lokale criminelen. Het draait om de zeggenschap in een gebied waar voorheen FARC, de grootste Colombiaanse guerrillagroep, de scepter zwaaide. FARC heeft zich uit deze gebieden teruggetrokken in het kader van het vredesproces.

Priesters

Lang geleden waren er banden tussen de van oorsprong marxistische bevrijdingsbeweging ELN (de Spaanse afkorting staat voor Ejército de Liberación Nacional) en militante katholieke priesters. In de jaren 60 zagen die de zogeheten 'theologie van de bevrijding' als antwoord op de sociale onrechtvaardigheid die Latijns-Amerika al eeuwen teistert.

Colombiaanse priesters als Camilo Torres (hij sneuvelde bij zijn eerste actie, in 1966) en de uit Spanje overgevlogen Manuel Pérez vertaalden hun geloof in Christus in een politieke strijd tegen 'zondige' maatschappelijke structuren. ELN werd meer dan eens intern verscheurd door de onderlinge strijd tussen ‘religieuzen’ en marxisten. De laatsten kregen halverwege de jaren 70 definitief de bovenhand.

ELN specialiseerde zich vanaf die tijd in ontvoeringen. De revolutie werd vooral gefinancierd door duizenden ontvoeringen van met name personeel van internationale oliebedrijven die de olierijkdommen van Colombia exploiteerden. ELN chanteerde dezelfde multinationals ook met het opblazen van pijpleidingen, wat regelmatig gebeurde. Daarnaast werd zogeheten revolutionaire belasting geheven op telers van coca. De banden met de kerk waren toen al lang verbroken. In 1999 kidnapte ELN in een keer 186 gelovigen tijdens een kerkdienst in Cali en in datzelfde jaar werd ook een vlucht gekaapt met 43 passagiers. Voor allen moest losgeld worden betaald.

Interne strijd

Anders dan de strakker georganiseerde FARC geldt ELN als een onberekenbare organisatie. Er heerst doorlopend een interne machtsstrijd waarbij partijen elkaar liquideren, veel ELN leiders zijn ook voor zichzelf begonnen en manifesteren zich de laatste tijd als pure drugscriminelen.