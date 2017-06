Dader aanslag Brussel was IS-sympathisant

De politie in Brussel heeft vandaag de woning van Oussama Zariouh (36) doorzocht. De Marokkaanse Belg veroorzaakte gisteravond in het Centraal Station van Brussel een ontploffing en werd daarna neergeschoten. Uit de huiszoeking blijkt onder meer dat hij sympathieën had voor de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Het federaal parket in België is verantwoordelijk voor het onderzoek rondom de aanslag, die door hen wordt aangeduid als een 'poging tot een terroristische moord'. Volgens het parket stond Zariouh niet bekend als geradicaliseerd en heeft hij niet eerder in België in de cel gezeten.

Zariouhs sympathie voor IS zou blijken uit diverse documenten in zijn woning. Over de precieze inhoud van de vindingen wil de politie in het belang van het onderzoek verder niks zeggen.

Uit de huiszoeking is eveneens gebleken dat de man zijn bom 'waarschijnlijk thuis heeft gemaakt', aldus het parket. Er zijn zowel chemische stoffen als materiaal aangetroffen dat kan dienen om explosieven te maken.

Neergeschoten

Oussama Zariouh werd gisteravond door een militair op het station neergeschoten. De militair is volgens het Brusselse parket niet in de fout gegaan. Er is wel een onderzoek ingesteld. Parketwoordvoerster Ine Van Wymersch wist vandaag te melden dat 'het gebruik van het vuurwapen door de militairen gerechtvaardigd was'.

De militair schoot de 36-jarige Zariouh neer nadat die geprobeerd had zijn reiskoffer te laten ontploffen. Nadat de koffer ontploft was, liep de man op de militairen af, die hem neerschoten. ,,Uit de eerste elementen van het onderzoek, onder meer door de camerabeelden te bekijken, blijkt dat de militair de verdachte heeft neergeschoten op het moment dat die zeer dicht bij hem in de buurt was", zei de parketwoordvoerster vandaag. ,,Uit de omstandigheden waarmee de militairen geconfronteerd werden, konden zij afleiden dat de verdachte gevaarlijk was. Bovendien kwam hij naar hen toegelopen met een voorwerp in zijn hand en schreeuwde hij 'Allahu Akbar'", meldt de woordvoerster.