Dader aanslag Hurghada 'kreeg opdracht' IS

Volledig scherm Hotelpersoneel in Hurghada houdt de man in bedwang die twee Duitse vrouwen doodstak. © EPA Volgens het Duitse persbureau DPA zouden de Egyptische veiligheidsdiensten aanwijzingen hebben dat de dader via internet contact heeft gehad met extremisten die deel zouden uitmaken van de terreurbeweging Islamitiscyhe Staat. DPA hoorde van Egyptische veiligheidsagenten dat de aanvaller opdracht zou hebben gekregen buitenlanders aan te vallen.



De onthulling van DPA weerspreekt verklaringen van woordvoerders van toeristische organisaties dat het ging om een uit de hand gelopen ruzie tussen hotelgasten en een Egyptische toerist. Waarover dat ging, was niet duidelijk, maar de Egyptenaar zou zijn doorgeslagen en de vrouwen hebben neergestoken. "Volgens de informatie van onze reisleiding had hij geen politieke of religieuze motieven", aldus TUI-woordvoerder Piet Demeyere in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. ,,Ook onze mensen ter plekke zeggen dat het niet om terreur gaat", meldde Koen Baumers van Thomas Cook. Geen van beide reisorganisaties biedt vakanties aan in de betrokken hotels.

Schrik

Volgens de Egyptische autoriteiten was de aanvaller een man van in de twintig. Lokale media melden dat het om een 27-jarige student uit het noorden van Egypte gaat. Hij zou geen strafblad hebben. Vrijdag zwom hij van een openbaar strand naar het Zahabia Hotel. Daar stak hij de Duitsers en twee andere personen neer. De dader verwondde daarop nog twee mensen in een naastgelegen resort. Volgens de voormalige Duitse consul in de Egyptische badplaats zijn de gedode vrouwen geen toeristen maar waren ze al langer woonachtig in Egypte. In de badplaats heerst grote schrik onder vakantiegangers. Hurghada telt meer dan 250 hotels die vooral door Europese vakantiegangers worden bevolkt.

Volledig scherm Gewonden worden verpleegd in het El Salam Hospital. © REUTERS Getuigen beschreven volgens diverse media hoe de jongeman in een jeansbroek en zwart T-shirt naar het hotelpersoneel schreeuwde: "Ga uit de weg! Egyptenaren moet ik niet hebben." Vervolgens stak hij de vrouwen in het gezicht, de nek en handen. Na zijn aanval probeerde de man te ontkomen door in de Rode Zee te springen, maar nog voor hij weg kon zwemmen, konden hotelmedewerkers hem grijpen. Ze hielden hem vast in afwachting van de gewaarschuwde politie. De dader werd opgesloten in een kar die normaal gebruikt wordt voor bagage.

Gestoord

Volgens een woordvoerder van het Eygyptische ministerie van Binnenlandse Zaken waren er geen politieke motieven geweest voor de aanval. ,,De dader kan geestelijk gestoord zijn of in de war. Het is te vroeg daar wat over te zeggen”. De Egyptische toeristensector heeft zwaar te lijden onder annuleren na aanslagen. De afgelopen jaren zijn er diverse geweest, meestal gericht tegen westerse toeristen.

De manier van de aanval doet wel denken aan een door jihadisten geïnspireerde aanslag op westerlingen. Net als bij de aanslag in Tunesië in 2015 kwam de dader uit zee en was het doel een strandhotel. Bij die aanslag op het strand bij de Tunesische stad Sousse was de aanvaller verkleed als badgast. Hij droeg een zwembroek en had een automatisch geweer verborgen in een parasol, toen hij het strand opliep en het vuur opende. Daarbij vielen 37 doden, meest Britse toeristen.