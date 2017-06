Dader aanslag Notre-Dame is IS-aanhanger

De 40-jarige man Farid I., geboren in Algerije en woonachtig in de Parijse voorstad Cergy ligt op dit moment in het ziekenhuis met verwondingen aan zijn borst en buik.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb had I. naast de hamer ook nog twee keukenmessen bij zich. ,,Hij deed zich voor als een Algerijnse student en was in het bezit van een studentenkaart waarvan we de echtheid nog moeten verifiëren'', aldus de bewindsman. Terwijl de politie de omgeving van de kathedraal uitkamde na de poging tot een aanslag moesten 900 bezoekers van de kathedraal Notre-Dame urenlang in het godshuis wachten. Er was volgens de bezoekers geen sprake van paniek. ,,We werden goed op de hoogte gehouden door twee van de hulpbisschoppen die aanwezig waren'', aldus een Colombiaanse toeriste.