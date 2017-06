'Dader explosie kleuterschool China leed aan neurologische afwijking'

De man, die in verschillende media Xu genoemd wordt, moest zelf stoppen met school omdat de symptomen van zijn ziekte het onmogelijk maakten nog langer door te gaan. Hij huurde vervolgens een appartement in de buurt van de kleuterschool. De politie trof in de woning van Xu een muur aan waarop hij had geschreven over de dood, vernietiging en 'misdaden'. Daarnaast vonden agenten zelfgemaakte explosieven. Xu had last kunnen hebben van depressie, angstaanvallen, duizeligheid en zichtproblemen, aldus de plaatselijke politie in een persconferentie. Er werd niet bevestigd aan wat voor ziekte Xu precies leed.

Chaos

De dader overleed zelf ook tijdens de explosie, waarbij acht anderen om het leven kwamen en zeker 65 personen gewond raakten. Acht van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Meteen na de aanval werd een verdachte aangehouden, maar die werd later vrijgelaten.



Op foto's die op sociale media circuleren, is te zien dat tientallen ouders en kinderen na de ontploffing gewond op de grond liggen. ,,Toen ik bij de school aankwam was het een chaos. Kinderen en volwassenen lagen op de grond. Ik was erg bang'', vertelde een lokale winkelier aan persbureau Reuters. Het Chinese ministerie van Onderwijs eiste meteen in een verklaring dat scholen hun beveiliging zouden aanscherpen.



China lijkt de laatste jaren vaker het toneel van geweldsincidenten waarbij kinderen betrokken zijn. Zo stak een man vorig jaar in de Zuid-Chinese stad Haikou tien scholieren neer en beroofde hij zichzelf vervolgens van het leven. In 2014 doodde een man van middelbare leeftijd vier kinderen toen ze onderweg naar school waren. Volgens Michael Phillips, hoogleraar psychiatrie aan de Shanghai Jiao Tong universiteit, was Xu mogelijk beïnvloed door de aandacht die de media schenken aan dergelijke aanvallen. ,,Dat speelt een grote rol bij iemand die graag wil dat zijn of haar dood wat betekent'', aldus Phillips.