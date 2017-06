Dagvaarding commissie Senaat voor Flynn en advocaat Trump

Flynn vertrok in februari als nationale veiligheidsadviseur, nadat was gebleken dat hij niet eerlijk was geweest over zijn contact met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak. Later bleek dat de Amerikaanse president Trump vanuit meerdere hoeken, onder meer van zijn voorganger Barack Obama, het advies had gekregen om Flynn niet aan te nemen als veiligheidsadviseur.