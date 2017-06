Dakloze stal trouwring van dodelijk slachtoffer racistische steekpartij

Ouders laten baby achter bij prullenbak voor ritje in achtbaan

17:18 De ouders van een 1-jarig meisje in het Engelse Surrey wilden wel héél graag in de achtbaan. Zij lieten hun dochtertje in haar buggy achter bij een prullenbak, terwijl ze met hun andere kinderen in de rij gingen staan. Een oplettende bezoeker van het pretpark waarschuwde de beveiliging. Pas na een uur kwamen de ouders uit de attractie.