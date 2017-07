Dalí 28 jaar na zijn dood opgegraven - snor nog intact

Artsen hebben gisteren DNA-monsters genomen van de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí (1904-1989). Het lichaam van de schilder werd opgegraven nadat de rechter hier toestemming voor gaf. De 61-jarige María Pilar Abel hoopt via DNA-onderzoek te kunnen bewijzen dat zij een dochter is van Dalí. Het lichaam van de Spanjaard werd na zijn dood gebalsemd. ,,Zijn snor staat nog precies zoals hij het graag had: op tien over tien", vertelt Narcís Bardalet, die hielp bij het begraven en opgraven, aan het lokale radiostation RAC1.