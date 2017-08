David was getuige van een aanslag en worstelt nog steeds

ooggetuigeDavid van Zantvliet (42) weet wat angst is sinds hij de aanslagen op het strand in het Tunesische Sousse meemaakte. Hij begrijpt hoe het is om te rennen voor je leven, zoals al die mensen op de Ramblas in Barcelona. En hoe het is om na het donker het licht te zoeken.

David van Zantvliet kijkt naar zijn witte iPhone. De telefoon trilt. Er wordt gebeld. Het is een onbekend nummer. Als hij nu opneemt, wat zal hij dan horen? Dat zijn vrouw doodging op een Tunesisch strand, omgebracht door een schietende terrorist? Of dat Lea leeft, ze samen naar huis kunnen? David durft niet op te nemen. Seconden tikken weg, terwijl hij aan haar denkt. Dan, op deze 26ste juni in 2015, op de één na laatste dag van zijn vakantie, swipet hij naar rechts.

,,Terugkijkend denk ik wel eens, ik had het anders moeten doen. Ik had mijn vrouw moeten zoeken. Een van de Engelsen met wie we elk jaar optrokken - oudere mensen, maar jong van geest - heeft dat wel gedaan. Hij bracht zijn vrouw weg en ging terug, om anderen te helpen. Ik ben hem gepeerd, zonder te weten waar Lea was.''

Toch had hij het niet anders kunnen doen - tegen een kalasjnikov is geen mens opgewassen. David praat erover in zijn favoriete restaurant, in zijn woonplaats Katwijk aan Zee. Hier hoeft hij niks uit te leggen. Als Van Zantvliet een plekje reserveert, krijgt hij een tafeltje in de nis. De eigenaar gebruikt die liever niet voor andere gasten. Te ongezellig, te afgezonderd. David voelt zich er senang.

Vroeger was hij anders. Drie overvallen maakte Van Zantvliet als twintiger mee, toen hij nog pompbediende was. De eerste keer werd een pistool op hem gericht. De tweede keer een mes. De derde keer, op de eerste dag dat hij weer op het werk was, werd zijn collega bedreigd met een kapotte fles, door de dader die een week eerder hem te grazen nam. ,,Het geschreeuw, dat was me heel erg bijgebleven. Maar last had ik er niet van. Ja, pinnen in het donker, dat deed ik niet meer.''

Paniek

Zes jaar geleden kwamen ze voor het eerst naar Tunesië, op huwelijksreis. Sindsdien zijn ze telkens teruggekomen, hebben ze vaste vakantievrienden. Nu verlaat Van Zantvliet hun gezamenlijke stek aan het zwembad om te gaan plassen. Zijn vrouw loopt de andere kant op, naar het strand. Even wandelen, dat helpt tegen haar rugklachten. David loopt terug naar het zwembad, als hij harde knallen hoort.Gekke tijd voor vuurwerk, denkt hij nog. Dan komt het geluid dichterbij, hoort hij geschreeuw, ziet hij rennende mensen. David gaat nog op zijn tenen staan, zoekt Lea. Hij ziet alleen paniek, op de gezichten van de obers en de manager, die hem tegemoet rennen. 'Run, run, run!' klinkt het. David kan niet anders. Hij rent mee, voor zijn leven. Sprint dwars door het hotel, naar buiten, weg. De blik gericht op zijn slippers, om maar niet te vallen.

Quote Angst is geen mug, dat is een olifant David van Zantvliet

Een olifant

Het is 'pas' sinds de aanslag in Tunesië, dat hij bang is. ,,Als er nu buiten iemand schreeuwt, maakt niet uit waarom, dan zit ik onder tafel.'' Hij kan het geschreeuw in Tunesië nog horen. Hij denkt dat het hem altijd zal bijblijven. De paniek, de dood op zijn hielen. ,,Angst is geen mug, dat is een olifant''.

Die olifant staat in de slaapkamer, als Van Zantvliet zich erin opsluit. Daar, met de gordijnen dicht, creëert hij bewust zijn eigen, veilige hel. ,,Soms zit ik het liefst in het donker, donker te zijn.'' Dan kijkt hij alle beelden terug. Zo liep de schutter, daar was ik, dit is hoe het is gegaan. Soms scrollt hij langs de onbezorgde vakantiefoto's, die ineens overgaan in beelden van gewapende soldaten, angstige mensen. ,,Ik heb de behoefte om te zien wat er is gebeurd. Dat is hoe ik het verwerk. De eerste tijd in Nederland was ik ontzettend moe. Ik stond de hele dag op scherp, het kostte zo veel energie. Soms nam ik in de middag vrij van mijn werk, gewoon om naar bed te kunnen gaan.''

In het hotel naast dat van hen strandt Van Zantvliet in de lobby. Zweet gutst van zijn lijf, niet alleen door het rennen, ook door de angst. Hij ijsbeert heen en weer. Hoort hoe het stil wordt, daarbuiten. Hij dreigt het bewustzijn te verliezen. Een medewerkster ontfermt zich over hem, sprenkelt in de wc water over zijn hoofd en armen. Als hij terugloopt, wordt het buffet geopend. Mensen beginnen te eten. En David staat daar, terwijl zijn telefoon begint te rinkelen. 'Daaf, waar zit je?' Dan wil hij nog maar één ding. Naar Lea toe.

Omgaan

,,We hebben de aanslag allebei meegemaakt, maar we begrijpen elkaar niet altijd. We gaan allebei anders om met wat er is gebeurd. Lea is ons eigen hotel ingevlucht, naar boven. De dader heeft dezelfde route afgelegd. Zij heeft zich uiteindelijk verstopt achter een bureau, moest over de lijken naar buiten. Lea verwerkt het door over de boulevard te wandelen, hele stukken in haar eentje.''

Zo hebben ze allebei een manier gevonden om te verwerken. Of het zo'n eenzame weg had hoeven zijn, betwijfelt Van Zantvliet. Na thuiskomst wordt hij één keer gebeld door zijn reisorganisatie. Hij krijgt een telefoonnummer van slachtofferhulp. Hun Engelse vakantievrienden krijgen de volledige reissom vergoed. Van Zantvliet declareert slechts zijn verloren zonnebril en twee handdoeken, die bij het zwembad zijn blijven liggen. Hij krijgt niks, moet in eerste instantie zelfs de kosten voor een psycholoog zelf ophoesten. Hij heeft de therapeut zelf gevonden.

Het is niet voor niets. David hoort de nachtmerries van zijn vrouw, als hij zelf nacht na nacht wakker ligt. Eerst gebruikt hij medicijnen om toch te kunnen slapen. Hij voelt zich er zo slecht door, dat hij maar weer stopt. ,,Het steekt dat ik geen hulp heb gekregen. Met veel pijn en moeite konden we uiteindelijk bij de reisorganisatie komen, om te vertellen hoe wij alles beleefd hebben. Toen we naar buiten liepen, vroeg de ene medewerker al aan de andere wat hij wilde eten. Ze leken niet onder de indruk. Het voelt soms ontzettend eenzaam. Op mijn werk wordt er niet naar gevraagd. Mijn eigen moeder weet niet eens hoe ik me voel.''

Hotel

Hij worstelt zich door de buitenste ring van agenten om het hotel. Iemand helpt hem te vertalen. Steeds weer hetzelfde verhaal - 'hij moet naar zijn vrouw' - tot David Lea heeft gevonden. Hij pakt haar vast. Ze zijn verdrietig, bang, maar in elk geval samen.In hun hotelkamer nemen ze een douche, rauzen ze de kasten leeg. Maar angstzweet laat zich niet zo maar wegwassen. In het restaurant verzamelen ze zich, koffers bij de hand, met de gasten die zijn overgebleven. Er missen mensen. Sommigen zijn dood. Anderen liggen in het ziekenhuis. Als iemand begint te schreeuwen, rennen David en Lea de keuken in. Samen verbergen ze zich achter een stellingkast. Vastbesloten: ze zullen elkaar niet weer kwijtraken. Het geschreeuw blijkt onschuldig, een teken van herkenning van iemand die een verloren gewaande geliefde ziet lopen. Even is er opluchting. Maar vooral is er angst.

Naar huis

Quote Ik hoef die promotie niet meer, ik wil gewoon naar huis kunnen, naar mijn vrouw David van Zantvliet Soms wordt hem gevraagd of het niet eens tijd is om erover op te houden. Zeker nu Lea zwanger is, benadrukt een familielid als David deze zomer precies twee jaar na de aanslag een filmpje van de aanslag op Facebook zet. Het raakt hem, juist omdat het meisje dat nog geboren moet worden een enorm geschenk is. Hij wil geen zeikerd zijn. Is hij ook niet. ,,Vroeger was ik een andere man. Ik was ambitieus, ik vond mijn werk belangrijk. Voor de deur stond een nieuwe BMW, daar was ik supertrots op. Ik hou nog steeds van auto's, maar voor hetzelfde geld was ik niet thuisgekomen. Het is zo veel minder belangrijk geworden. Ik hoef die promotie niet meer, ik wil gewoon naar huis kunnen, naar mijn vrouw.''



Er zijn nachten waarin hij wakker wordt, denkt aan het dochtertje en de wereld waarin ze geboren wordt. ,,Dan vind ik het zo zielig voor dat meissie. Na Tunesië dacht ik eerst dat we veilig zouden zijn in Europa. Toen kwam Parijs, Brussel. Er was geen tijd om alles rustig te verwerken. Nu, na Barcelona, heb ik een paar dagen aan de oxazepam gezeten.''

De kalmerende middelen helpen hem, terwijl hij zich afvraagt hoe het die anderen zal vergaan die ook zo direct worden geconfronteerd met terreur. ,,Ik hoop dat zij beter geholpen worden dan wij. Dat is waarom ik mijn verhaal doe.'' Onlangs mailde het reisbureau nog. In Engeland zijn er hoorzittingen, worden rechtszaken gevoerd over wat in Tunesië gebeurde. David kreeg te horen dat hij in Nederland geen rechten aan de uitspraak kan ontlenen.