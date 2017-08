De duurste scheiding ter wereld komt eraan

Daria ‘Dasha’ Alexandrovna werd inderdaad de derde mevrouw-Abramovitsj. Daarvoor, in 1987, was Abramovitsj getrouwd met Olga Yurevna Lysova van wie hij drie jaar later scheidde. Die moest het doen met een bescheiden appartementje. Een jaar later zei hij ‘da’ (ja) tegen de stewardess Irina Vyacheslavovna Malandina. Na hun vijfde kind ging het koppel uit elkaar. Irina kreeg een 'zuinige' 200 miljoen euro na de scheiding.



In de Britse media wordt druk gespeculeerd over de reden het mislukken van het sprookjeshuwelijk. De conclusie is dat Abramovitsj en Zjoekova nogal verschillend zijn. Zij: intellectueel, kunstliefhebster, afgestudeerd in Slavische Studies aan de universiteit van Santa Barbara. Hij: doorgewinterde zakenman, politicus en sportliefhebber. Haar vrienden zijn de vooraanstaande kunstenaars uit de New Yorkse en Moskouse scene. Die van hem zijn vooral voetballers en andere sporters als de ex-tenniskampioen John McEnroe. De Engelse roddelpers meldt dat de derde mevrouw Abramovitsj verveeld zou zijn geraakt in de ‘jongens-onder-elkaar’-kringen van haar man voor wie werk alles is. Een andere vrouw zou niet in het spel zijn. Roman Abramovitsj is in ieder geval geen uitgaanstype. Hij drinkt niet en rookt niet.



Hij stak veel vrije tijd in de Londense voetbalclub. Zij in het Garage Museum of Contemporary Art in Moskou, het grootste museum voor hedendaagse kunst van Rusland.